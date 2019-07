Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Weißenburger Straße, 21./22.07.2019 Verkehrskontrolle in der Weißenburger Straße in Landau

Landau (ots)

Bei einer 2-stündigen Verkehrskontrolle in der Nacht vom Samstag auf Sonntag musste die Polizei in Landau 2 Verwarnungen aussprechen und 8 Mängelberichte wegen fehlenden Dokumenten bzw. Beleuchtungsmängel ausstellen. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer wird wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss (0,72 Promille Atemalkoholkonzentration) und Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis angezeigt. Zuletzt stellte sich noch heraus, dass sein Pkw nicht mehr versichert war. Deshalb wurden die Zulassungsplaketten entfernt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell