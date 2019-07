Polizei Bochum

POL-BO: Mädchen (14) von Auto erfasst

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwoch, 3. Juli, ist ein 14-jähriges Mädchen aus Witten verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 33-jähriger Bochumer mit seinem Auto, gegen 14 Uhr, die Straße Im Esch in Witten-Heven stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zum Neddenburgweg überquerte eine 14-jährige Wittenerin zu Fuß die Fahrbahn vom südlichen Gehweg aus. Das Auto erfasste das Mädchen, das dadurch zu Boden stürzte. Die 14-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell