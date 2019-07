Polizei Bochum

POL-BO: Wananas-Einbruch: Neue Rufnummer für Zeugen

Herne (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 hat nach dem Einbruch in das Herner Freizeitbad Wananas (wir berichteten) die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell werten die Beamten Videomaterial aus. Die Telefonnummer für Zeugen hat sich geändert.

Bislang unbekannte Täter waren am frühen Dienstagmorgen, 2. Juli, in das Herner Freizeitbad Wananas eingedrungen. Gegen 1.50 Uhr hatte der Alarm in der Einrichtung ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter gewaltsam mehrere Türen geöffnet, elektronische Einrichtungen beschädigt und schließlich eine Wand aufgestemmt.

Es werden weiterhin Zeugen gesucht. Diese melden sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441.

Die Ermittlungen dauern an.

