Brand in Mehrfamilienhaus - Wer hat möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Am heutigen 3. Juli, um 8.13 Uhr, kam es zu einem Brand in dem Mehrfamilienhaus an der Annenstraße 146 in Witten.

Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Zu diesem Zeitpunkt brannten der Hausflur sowie der Dachstuhl des Gebäudes in voller Ausdehnung. Zwei Wittener wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

In den frühen Nachmittagsstunden konnten die Ermittler aus dem Bochumer Brandkommissariat (KK 11) ihre Arbeit aufnehmen. Noch können keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.

Nichtsdestotrotz bittet das KK 11 unter den Rufnummern 0234 / 909-4106 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise von Zeugen, die gegen 8 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Mehrfamilienhauses gemacht haben.

