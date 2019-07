Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Kircheneinbrecher hinterlassen hohen Sachschaden - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

In den Morgenstunden des gestrigen 2. Juli wurde ein Einbruch in die Kirche "Heilige Familie" an der Rotbruchstraße 42 in Herne-Holsterhausen entdeckt, in der zurzeit Umbauarbeiten durchgeführt werden.

Im Zeitraum zwischen dem 1.7., 22.30 Uhr, und dem 2.7., 8.15 Uhr, kletterten die Kriminellen über ein Gerüst in die dritte Etage des Glockenturms. Hier hebelten sie ein Fenster auf und stiegen in den Turm ein. Von dort begaben sich die Einbrecher über das Treppenhaus in das Kirchenschiff, wo sie mehrere Türen aufhebelten - u.a. die der Sakristei und des Beichtzimmers.

In der Kirche selbst öffneten die Täter mehrere Schränke und brachen zudem ein Holzkasten für die Kollekte auf. Anschließend verließen die Kriminellen die Kirche - nach ersten Erkenntnissen ohne Beute, aber mit einem hohen Sachschaden.

Bevor die Täter endgültig vom Kirchengelände verschwanden, brachen sie einen dort stehenden Toilettencontainer auf - warum auch immer!

Das ermittelnde Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 02323 / 950-8505 sowie 0234 / 909-4111 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell