Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Supermarkt

Herne (ots)

Zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt am Jürgens Hof 71 in Herne kam es am gestrigen 2. Juli 2019. Gegen 20.35 Uhr stand ein noch unbekannter Krimineller an einer Kasse des Marktes. Hier versuchte er, Geld aus der geöffneten Kassenlade zu nehmen. Dies konnte die Kassiererin verhindern. Daraufhin zog der Mann eine nicht näher beschriebene Schusswaffe. Die Kassiererin wich zurück und der Räuber entwendete Geld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er. Beschrieben wurde der Unbekannte wie folgt: circa 40 Jahre alt, 175cm groß, südländisches Aussehen, korpulente Figur, Drei-Tage-Bart, schwarze, eckige Brille, dunkelblaues Cap, hellblaues Hemd und dunkle Hose. Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

