Wattenscheid

Einbrecher versucht, Terrassentür aufzubrechen, und wird überrascht - Zeugen gesucht!

Bochum / Wattenscheid

Zu einem versuchten Wohnungseinbruch kam es am gestrigen 1. Juli, gegen 11.40 Uhr in Bochum-Höntrop. Auf frischer Tat wurde ein Einbrecher auf der Terrasse eines Einfamilienhauses an der Varenholzstraße überrascht. Der Kriminelle brach die Rolllade der Terrassentür gewaltsam heraus und machte sich an der Tür zu schaffen. Als er entdeckt wurde, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung - hinterließ jedoch eine beschädigte Tür.

Der Tatverdächtige ist circa 180 cm groß, hat eine kräftige Figur und trug möglicherweise eine Kappe.

Wer hat an der Varenholzstraße, zwischen der Straße "Am Hosiepen" und "Rembrandtweg", verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Bochumer Einbruchskommissariat 13 zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

