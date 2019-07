Polizei Bochum

POL-BO: Nach Versuch, Kopfhöhrer zu stehlen Zeugen gesucht

Herne (ots)

Ein 18-jähriger Herner war am gestrigen Montag (1. Juli) auf der Mont-Cenis-Straße in Herne zu Fuß unterwegs, als ihn gegen 21.15 Uhr zwei Personen angesprochen haben. Der junge Mann ging weiter bis zur U-Bahn-Station "An der Kreuzkirche", als ihm nach bisherigen Erkenntnissen einer der beiden Unbekannten seine Kopfhörer vom Hals zog. Als der 18-Jährige versuchte, diese wiederzubekommen, griff ihn einer der Unbekannten körperlich an. Beide entfernten sich in unbekannte Richtung - allerdings ohne die Kopfhörer.

Der Haupttäter ist etwa 17 Jahre alt, schlank und trainiert, hat kurze, lockige Haare und einen "Drei-Tage-Bart". Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose und ein schwarzes Shirt. Der zweite Unbekannte ist etwa 16 Jahre alt, stabil, hat braune Augen, lockige, schwarze Haare, trug ein hellblaues Shirt und hatte einen Rucksack bei sich.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat oder Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 8505 (KK 35) oder außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache).

