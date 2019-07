Polizei Bochum

POL-BO: 25-Jähriger von Gruppe attackiert und ausgeraubt - Zeugen gesucht!

Witten (ots)

In der Nacht auf den 29. Juni (Samstag) kam es in Witten zu einem Raubdelikt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben eines 25-jährigen Witteners habe er sich gegen 1 Uhr auf dem alten Busbahnhof aufgehalten und kam dort ins Gespräch mit einer Personengruppe (vier Männer und eine Frau). Im weiteren Verlauf gingen sie gemeinsam ziellos durch die Innenstadt. In Höhe eines Supermarktes an der Pferdebachstraße 5-9 kam es gegen 2 Uhr nach bisherigen Ermittlungen zu einem Streitgespräch. Daraufhin soll sich der Wittener von der Gruppe entfernt haben. Als die Gruppe ihn verfolgte, kam er zu Fall und stürzte auf den Boden. Die Gruppe trat auf ihn ein und aus der Hosentasche wurde sein Handy entwendet. Anschließend soll sich die Gruppe mit der Beute in unbekannte Richtung entfernt haben.

Ein Tatverdächtiger kann nach Angaben des Geschädigten wie folgt beschrieben werden: etwa 18 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare, südländisches Aussehen, sprach deutsch mit ausländischem Akzent und trug eine kurze rot-weiße Hose.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu der Personengruppe machen kann, möge sich bitte zur Geschäftszeit beim Wittener Kriminalkommissariat 33 unter der Rufnummer 0234/909-8310 oder unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache) melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell