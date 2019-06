Polizei Bochum

POL-BO: Räuber reißt Senior (81) Goldkette vom Hals- Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Die Polizei sucht nach einem Raubdelikt in Bochum-Wiemelhausen von Freitag, 28. Juni, Zeugen.

Gegen 13 Uhr ging ein 81-jähriger Bochumer zu Fuß die Brenscheder Straße in Richtung Universitätsstraße entlang. In Höhe der Hausnummer 42 fasste ihn plötzlich ein bislang unbekannter Täter von hinten an den Hals, drückte ihn etwas nach unten und riss dem Mann dessen Goldkette vom Hals.

Eine Beschreibung der Person liegt nicht vor. Das zuständige Bochumer Regionalkommissariat (KK 32) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8205 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441).

