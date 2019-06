Polizei Bochum

POL-BO: Schiff treibt manövrierunfähig auf der Ruhr - drei Verletzte nach Kollision mit dem Ufer

Witten (ots)

Am heutigen 28. Juni ist es zu einem Unfall der besonderen Art gekommen. Ein Ausflugsschiff kollidierte in Witten mit dem Ufer. Dabei wurden mehrere Personen verletzt - die Ursache dürfte nach ersten Erkenntnissen in einem technischen Defekt begründet sein.

Gegen 17.25 Uhr ging auf der Leitstelle der Polizei Bochum ein Notruf ein. Dieser besagte, dass ein regelmäßig auf der Ruhr und dem Kemnader Stausee pendelndes Ausflugsschiff in hilfloser Lage treibe. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eilten zum Einsatzort. Den eintreffenden Kräften bestätigte sich das geschilderte Bild ungefähr in Höhe in Höhe der Brücke Alter Fährweg. Das offensichtlich manövrierunfähige Schiff hatte sich im Ufersaum der Ruhr festgefahren. Kräfte der Feuerwehr und des DLRG schleppten das havarierte Schiff zu einem Anlegeplatz.

Drei Fahrgäste verletzten sich leicht, als das Schiff unkontrolliert gegen den Ufersaum prallte. Zur ärztlichen Begutachtung wurden diese in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Ursächlich für den Unfall ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Dies muss aber noch durch weitere Untersuchungen des Schiffs und durch Befragungen von Besatzung und Fahrgästen genauer ermittelt werden.

Das Schiff wurde im Bugbereich rechtsseitig beschädigt. Ebenso entstand Schaden am Inventar.

Insgesamt waren zwölf Fahrgäste und zwei Besatzungsmitglieder an Bord.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

