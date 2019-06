Polizei Bochum

POL-BO: Unfall - Pkw und Linienbus kollidieren

Witten (ots)

Am gestrigen 27. Juni, gegen 8 Uhr, kam es in Witten auf der Annenstraße in Höhe der Hausnummer 170 zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Wittener fuhr mit seinem Auto auf der rechten Fahrspur der Annenstraße in Richtung Ardeystraße. Zeitgleich fuhr ein 59-jähriger Wittener einen Linienbus in gleiche Richtung auf der linken Fahrspur. In Höhe der Hausnummer 170 wechselte der 30-Jährige die Fahrspur und es kam zu einer Kollision zwischen seinem Pkw und dem Bus. Der Busfahrer musste stark abbremsen, wodurch ein achtjähriges Mädchen und ein vierjähriger Junge im Bus leicht verletzt wurden. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

