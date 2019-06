Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Bochumer Innenstadt gesucht

Bochum (ots)

Die Polizei Bochum sucht Zeugen nach einem Raubdelikt in der Bochumer Innenstadt.

Am frühen Samstagmorgen (29. Juni, 3.40 Uhr) war ein 35-jähriger Bochumer zu Fuß auf dem Westring in Richtung Bochumer Hauptbahnhof unterwegs, als ihn nach bisherigem Ermittlungsstand ein unbekannter Mann von hinten zu Boden gerissen hat. Der Unbekannte entwendete die Geldbörse des Bochumers und flüchtete in Richtung Nordring/Alleestraße.

Der nach Zeugenaussagen südländisch aussehende Mann war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat kurze, dunkle, nach hinten gekämmte Haare und trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe und ein "Hawaii-Hemd".

Das zuständige Innenstadtkommissariat (KK 31) fragt nun: Wer hat etwas gesehen oder kann Angaben zu dem Mann machen? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441.

