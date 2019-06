Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Friseursalon

Osnabrück (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in einen Friseursalon an der Natruper Straße eingebrochen. Die Täter öffneten auf der Rückseite des unweit der Straße Breite Grüntke gelegenen Gebäudes ein Fenster und stiegen in den Salon ein. Dort nahmen sie Arbeitsutensilien (Scheren, Zangen, Haarschneidemachine, Glätteisen...) an sich und machten sich unbemerkt wieder aus dem Staub. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

