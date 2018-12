POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße/ Verbrauchermarkt nach Geldautomatensprengung wieder geöffnet

Coesfeld (ots) - Nach der Geldautomatensprengung in Bösensell hat der Verbrauchermarkt inzwischen wieder geöffnet. Ein Statiker hatte das Betreten des Verbrauchermarktes für unbedenklich erklärt. Anders sieht es bei dem Anbau aus, in dem sich der Geldautomat befunden hatte. Durch die Sprengung ist der Anbau abbruchreif und muss neu errichtet werden. Bei der Suche nach den Tätern fehlt noch immer die heiße Spur. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 mit der Polizei in Lüdinghausen in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße/ Sprengung eines Geldautomaten

‎Am Samstag, 01.12.2018 sprengten Unbekannte gegen 04.20 Uhr den Geldautomaten in einem Verbrauchermarkt in Bösensell. Die Täter entkamen mit Bargeld in noch unbekannter Höhe mit einem grauen Sportwagen, vermutlich Audi über die Weseler Straße in Fahrtrichtung Münster. Durch die Sprengung mittels Gasgemisch entstand massiver Gebäudeschaden im Bereich rund um den Geldautomaten. Bis zum Abschluss der Spurensicherung bleibt der Markt geschlossen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

