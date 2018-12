Coesfeld (ots) - Ein weißer Mitsubishi Space Star wurde am Montag, gegen 11.40 Uhr, auf der Bahnhofstraße im Vorbeifahren von einer flüchtigen Autofahrerin beschädigt. Die Mitsubishi-Fahrerin befuhr die Bahnhofstraße von der Sökelandstraße kommend in Richtung Dülmener Straße. In Höhe der Clemensstraße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Als sie mir ihrem Auto wieder anfahren wollte, fuhr eine Autofahrerin ohne ausreichenden Seitenabstand an ihrem Auto vorbei und beschädigte dieses. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung ihrer Person und der Art ihrer Verkehrsbeteiligung zu ermöglichen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein blaues Auto, welches von einer Person mit Pferdeschwanz gefahren wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

