POL-COE: Dülmen, Viktorstraße, Elsa-Brändström-Straße, Markt/ Sprayer unterwegs

Coesfeld (ots) - In vier Fällen von Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmierereien in Dülmen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Am Wochenende wurden Wände von Wohn- und Geschäftshäusern an der Viktorstraße, am Markt und an der Elsa-Brändstöm-Straße sowie eine Sandsteinsäule an der Viktorstraße von Unbekannten mit Farbe besprüht. Die Polizei geht davon aus, dass ein Tatzusammenhang besteht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Dülmener Polizei: 02594/7930

