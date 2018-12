POL-COE: Ascheberg, Herbern, Hombrede/ Einbrecher schlagen Fensterscheibe ein

Coesfeld (ots) - In ein Einfamilienhaus an der Hombrede in Herbern sind Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag (30. November), 8 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, eingebrochen. Die Tätter hatten an der Rückseite des Gebäudes eine Fensterscheibe eingeschlagen, das Fenster geöffnet und sich so Zutrittt ins Gebäude verschafft. Was die Unbekannten erbeuteten, ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen: 02591/7930.

