POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dattelner Straße/ Straßenschilder umgeknickt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Freitagabend (30. November) zwischen 18 und 23.30 Uhr ein Ortsausgangsschild sowie ein Fuß-/Radweg-Schild an der Dattelner Straße in Seppenrade umgeknickt - und zwar so, dass die Schilder über den Fuß- und Radweg reichten. Die Polizei ermittelt daher nicht nur wegen Sachbeschädigung sondern auch wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden; 02591/7930.

