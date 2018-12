POL-COE: Senden, Laurentiusplatz/ Einbruch in Gaststätte

Coesfeld (ots) - Am Sonntag (2. Dezember) zwischen 0.30 und 8.05 Uhr sind Unbekannte in eine Gaststätte am Laurentiusplatz in Senden eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume und erbeuteten elektronische Geräte sowie diverse Flaschen Alkohol. Zeugenhinweise am die Polizei in Lüdinghausen: 02591/7930

