Polizei Bochum

POL-BO: 29-Jähriger nach Verfolgungsfahrt gestellt

Herne (ots)

Um sich einer Verkehrskontrolle von Beamten der Polizei Herne zu entziehen, flüchtete am heutigen Sonntagmorgen (30. Juni, 00.10 Uhr) ein 29-jähriger Mann aus Haltern am See mit überhöhter Geschwindigkeit von der Schlachthofstraße zunächst durch das Stadtgebiet Herne-Wanne und weiter über die Autobahnen 42 und 43 in Richtung Münster.

Während der Flucht kollidierte der 29-Jährige mit seinem Fahrzeug mit einem Streifenwagen. Er setzte seine Fahrt dennoch fort. An einer Raststätte in der Nähe von Haltern am See bog der Mann von der Autobahn ab und fuhr über einen Zufahrtsweg über die dortigen Feldwege. Dort kam das Auto zum Stehen und der 29-Jährge flüchtete zu Fuß weiter. Die Beamten konnten den Mann stellen und vorläufig festnehmen. Ein Alkoholtest verlief negativ, einen freiwilligen Drogenvortest verweigerte der Mann, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde.

Der 29-Jährige gefährdete auf seiner Fahrt mehrere andere Verkehrsteilnehmer unter anderem durch Geschwindigkeitsverstöße und riskante Überholvorgänge.

Das Auto wurde sichergestellt. Die Ermittlungen gegen den polizeibekannten 29-Jährigen laufen - unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteln.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell