Cloppenburg - Einbruchdiebstahl aus einem Wohnhaus

Am Montag, 04. März 2019, in der Zeit von 07.15 Uhr bis 21.20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter das Terrassenfenster eines Wohnhauses an der Milanstraße auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Es konnte Schmuck in bislang unbekannter Höhe entwendet werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek - Fahren unter Drogen

Am Montag, 04. März 2019, um 20.20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Cappelner mit seinem Pkw VW die Westeremsteker Straße obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Konsum wurde eingeräumt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten

Am Montag, 04. März 2019, um 13.05 Uhr befuhr ein 51-jähriger Garreler mit seinem Traktor und Anbautelleregge die Oldenburger Str. in Richtung Wardenburg. Eine 34-jährige Wardenburgerin kam ihm in einer Fahrzeugkolonne mit ihrem Pkw Hyundai entgegen. Im Begegnungsverkehr kam zum Zusammenstoß des Anbaugerätes und des Fahreraußenspiegels des Pkw. Die 34-Jährige wurde durch Glassplitter leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Dwergte - Verkehrsunfall mit einer leicht Verletzten

Am Montag, 04. März 2019, um 14.20 Uhr, befuhr ein 41-jähriger niederländischer Staatsbürger mit seinem Pkw Toyota die Straße Kleine Tredde in Richtung Molberger Straße. An der Kreuzung Kleine Tredde/Dorfstraße missachtete er die Vorfahrt einer 44-jährigen Garrelerin, welche mit ihrem Pkw BMW die Dorfstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Garrelerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

