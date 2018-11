POL-LIP: Einbruch in Gemeindehaus

Lippe (ots) - (CR) In der Nacht zu Samstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Gemeindehaus in der Georgstraße in Detmold ein. Offensichtlich versuchten der oder die Täter zunächst ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Danach wurde die Scheibe des Fensters mit einem Stein eingeworfen, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Hier wurden einige Sachen durchwühlt und letztlich ein Flachbildfernseher entwendet. Hinweise nehmen die Polizeiwache und das Kriminalkommissariat in Detmold (05231-6090) entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell