POL-LIP: Oerlinghausen. Einbruch in Friseursalon.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Donnerstag drangen Einbrecher in einen Salon am Stukenbrocker Weg, Nähe Theodor-Heuss-Straße, ein. In den Geschäftsräumen suchten der oder die Unbekannten nach Beute. Was sie letztendlich mitgenommen haben, konnte bei der Tatentdeckung und anschließenden Anzeigenaufnahme noch nicht genau gesagt werden. Das KK Lage bittet nun mögliche Zeugen, denen in der Nacht im Umfeld des Tatortes etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter 05232 / 95950 zu melden.

