POL-LIP: Mehrere Einbrüche in Bad Salzuflen

Lippe (ots) - 32108 Bad Salzuflen, Ortsteile Schötmar und Ehrsen-Breden (CR) Am vergangenen Freitag kam es in Bad Salzuflen zu 6 Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen. In allen Fällen wurden Türen oder Fenster zu Einfamilienhäusern aufgehebelt. Der Tatzeitraum dürfte in den späten Nachmittagsstunden mit Einsetzen der Dunkelheit gelegen haben. Hinweise nehmen die Polizeiwache Bad Salzuflen (05222-98180) oder das Kriminalkommissariat 2 in Detmold (05231-6090) entgegen.

