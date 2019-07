Polizei Bochum

POL-BO: Tödlicher Badeunfall in der Ruhr

Bochum (ots)

Am gestrigen 30. Juni, gegen 18.30 Uhr, kam es in Bochum im Bereich der Ruhrmühle 3 zu einem tödlichen Badeunfall. Ein 31-Jähriger und ein 25-jähriger Bochumer waren an der Ruhr unterwegs. Aufgrund der warmen Witterungslage sprangen Beide zum Schwimmen in den Fluss. Hier waren sie nicht in der Lage sich über Wasser zu halten. Der 25-Jährige verlor dabei seinen Bekannten aus den Augen. Durch aufmerksame Passanten wurden Rettungskräfte angefordert. Der 25-Jährige konnte aus dem Fluss gerettet werden. Der 31-Jährige ist gegen 21.15 Uhr von Tauchern im Bereich des Stauwehrs an den Ruhrwiesen leblos geborgen worden. Der Notarzt konnte leider nur den Tod des Mannes feststellen. Das Bochumer Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Stand ist von einem tragischen Unglücksfalls auszugehen. Aufgrund dieses tragischen Todesfalls von der Polizei der eindringliche Hinweis: Bitte nutzen sie für Ihr Badevergnügen nur die dafür freigegebenen Bereiche oder Schwimmbäder. Sie gefährden ansonsten Ihr Leben!

