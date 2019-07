Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Radfahrerin kollidiert mit geöffneter Autotür - Krankenhaus!

Herne (ots)

In den Mittagsstunden des gestrigen 1. Juli ist es in Herne-Baukau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigem Kenntnisstand war die 67-jährige Radfahrerin um 12.50 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Mit ihrem Pedelec benutzte die Frau den auf der Straße markierten Fahrradstreifen. In Höhe der Hausnummer 117 öffnete plötzlich ein Autofahrer seine Fahrertür, um auszusteigen. Der Wagen des Herners parkte am rechten Fahrbahnrand. Die Hernerin konnte mit dem Rad nicht mehr ausweichen - der Fahrradlenker kollidierte mit der Tür. Dadurch stürzte die Frau zu Boden und stieß gegen einen weiteren auf der Straße verkehrsbedingt haltenden Wagen.

Die verletzte Frau wurde von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell