Polizei Bochum

POL-BO: Abbiegeunfall in Hordel: Rollerfahrer wird schwer verletzt

Bochum (ots)

Beim Abbiegen ist der Fahrer eines Kleintransporters (50, aus Herne) mit einem Rollerfahrer (56, aus Bochum) zusammengestoßen. Der Rollerfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, 2. Juli, in Bochum-Hordel. Der Transporter bog gegen 18.45 Uhr von der Hannoverstraße nach links in die Günnigfelder Straße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Motorrollerfahrer, der gerade auf der Günnigfelder Straße in Richtung der evangelischen Kirche fuhr.

Der Bochumer stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Herner blieb unverletzt.

Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden von 500 Euro entstanden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell