Fahrtrichtung Essen - Bewaffneter Raubüberfall auf Autobahntankstelle

Bochum (ots)

Am heutigen 4. Juli, gegen 2.45 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Tankstelle an der Vietingstraße 50 in Wattenscheid, die direkt an der A40 in Fahrtrichtung Essen liegt.

Ein noch unbekannter Mann betrat zur Nachtzeit den Kassenraum, bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach Angaben der Frau soll der Kriminelle zur Untermauerung seiner Forderung einmal in Richtung Fußboden geschossen haben.

Anschließend flüchtete der Mann mit der Beute aus der Tankstelle und fuhr mit einem silberfarbenen Mercedes davon. An dem Coupé, in dem möglicherweise eine weitere Person gesessen hat, sollen sich polnische oder bulgarische Kennzeichen befunden haben.

Der Tankstellenräuber, der Deutsch mit Akzent sprach, ist circa 25 bis 30 Jahre alt, schlank, trug eine blaue Jeanshose sowie eine dunkle Jacke, dessen Kapuze er sich über den Kopf gezogen hatte.

Das ermittelnde Bochumer Fachkommissariat für Raubdelikte (KK 13) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

