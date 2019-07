Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Sachen gibt´s! Kurioser Blumendiebstahl

Bad Iburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurden im Zentrum von Bad Iburg Blumen gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten von der Mauer einer Eisdiele in der Großen Straße zwei Blumenkästen mitsamt den in voller Blüte stehenden Sommerblumen. Im Gegenzug stellten sie einen ähnlichen Blumenkasten mit verblühten Pflanzen am Tatort ab. Hinweise zu diesem kuriosen Diebstahl bitte an die Polizei in Bad Iburg, 05403 2285.

