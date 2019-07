Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unbekannter nutzte Gelegenheit zum Diebstahl

Melle (ots)

Eine unbekannte Person nutzte am Montagmorgen in der Nachtigallenstraße eine günstige Gelegenheit und klaute eine Umhängetasche aus einem Auto, das auf dem Parkplatz vor dem Dänischen Bettenlager stand. Eine Frau kehrte gegen 09.40 Uhr zu ihrem grauen Skoda Fabia zurück, legte ihre Umhängetasche samt Inhalt auf den Beifahrersitz und ließ die Tür offenstehen. Danach begab sie sich zum Kofferraum des Autos und verstaute darin ihren Einkauf. In dieser Zeit der Unaufmerksamkeit ist der unbekannte Täter oder eine unbekannte Täterin an die Beifahrertür getreten und hat die Handtasche unbemerkt aus dem Wagen genommen. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Meller Polizei unter der Telefonnummer 05422-9206000 entgegen.

