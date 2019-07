Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Osnabrück (ots)

In der Straße In der Dodesheide wurde am Sonntagabend ein 17-Jähriger von vier Jugendlichen angegriffen und verletzt. Der junge Mann befand sich zwischen 21.15 und 21.25 Uhr in Begleitung eines Freundes an der Bushaltestelle "Bassumer Straße", als er von einem etwa 16-Jährigen angesprochen, und von der Gruppe unvermittelt angegriffen wurde. Das Opfer wehrte sich, woraufhin einer der Täter den 17-Jährigen mit einem Messer bedrohte. Eine Autofahrerin, die mit einem silberfarbenen Kleinwagen unterwegs war, wurde auf das Geschehen aufmerksam. Sie bremste und rief den Beteiligten durch das geöffnete Fenster zu, dass sie die Polizei verständigt. Daraufhin entfernten sich die Unbekannten und die Frau setzte ihre Fahrt fort. Einer der Flüchtigen soll ca. 17 Jahre alt gewesen sein. Die anderen beiden Täter konnten nicht näher beschrieben werden. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, und insbesondere die Fahrerin des silberfarbenen Kleinwagens, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 entgegengenommen.

