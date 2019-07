Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Trickdiebstahl in Wohnung

Bramsche (ots)

Unbekannte Täter, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgaben, haben am Montag in der Hemker Straße eine Seniorin bestohlen. Die beiden jungen Männer suchten am Montagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr die Wohnung einer älteren Dame auf, erklärten, dass sie Mitarbeiter der Stadtwerke seien und das Wasser überprüfen müssten. Sie forderten die Seniorin auf, im Badezimmer das Wasser so lange laufen zu lassen, bis es rot sei. Die Frau machte, wie ihr aufgetragen wurde, ein Mitarbeiter blieb bei ihr im Bad, der andere nutzte offensichtlich die Zeit, um in einem anderen Zimmer Bargeld und Schmuck zu stehlen. Als die Rentnerin erwähnte, dass sie die Stadtwerke anrufen wollte, verließen die beiden unbekannten südländischen Männer die Wohnung. Beide Männer waren dunkel gekleidet. Polizei und auch Stadtwerke warnen vor solchen Trickdieben. Stadtwerke-Mitarbeiter weisen sich aus und haben auch ein Stadtwerke-Fahrzeug dabei. Hinweise zu dem Auftreten von falschen Stadtwerke-Mitarbeitern nimmt die Polizei Bramsche unter 05461 915300 entgegen.

