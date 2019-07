Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw-Aufbruch bei Blau-Weiß Schinkel

Osnabrück (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde auf dem Parkplatz von Blau-Weiß Schinkel am Gretescher Weg in einen schwarzen Ford Mondeo eingebrochen. Der unbekannte Täter zerstörte zunächst eine Seitenscheibe des Autos, öffnete dann eine Tür und nahm aus dem Innenraum eine Geldbörse, ein Handy sowie zwei Keyboards mit. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Straftat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 0541/327-3203.

