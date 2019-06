Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl von vier Geldkassetten aus Lieferwagen

Kaiserslautern (ots)

Die Unachtsamkeit eines 47-jährigen Mannes aus dem Landkreis Kusel führte zum Diebstahl von vier Geldkassetten. Am 29.06.2019, zwischen 09:15 Uhr und 09:30 Uhr, stand sein Fahrzeug unbeaufsichtigt am Kaiserslauterer Opelkreisel. Die Abwesenheit des Fahrers sowie das einen Spalt weit geöffnete Seitenfenster nutze der Täter, um das Fahrzeug zu öffnen. Er entwendete insgesamt vier Geldkassetten, in denen sich ein vierstelliger Eurobetrag befand. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der PI Kaiserslautern 2, unter 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

