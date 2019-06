Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brüdertrio schlägt auf Person ein - vierter Bruder leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Morgen des 30.06.2019 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Kaiserslauterer Gaststätte in der Innenstadt. Drei, 25, 21 und 20 Jahre alte Brüder aus dem Landkreis gerieten in Diskussion mit einem 20-jährigen Mann aus Kaiserslautern. Die Diskussion artete derart aus, dass das Trio auf den 20-Jährigen einschlug und diesen hierbei leicht verletzte. Die drei Männer flüchteten, konnten jedoch ca. eine halbe Stunde später von den Einsatzkräften wiederum vor der Tatörtlichkeit angetroffen werden. Im Rahmen der Feststellung ihrer Personalien kam plötzlich der vierte Bruder hinzu. Der 24-Jährige versuchte nunmehr zu seinen Brüdern zu gelangen und störte die Maßnahmen der Beamten. Der Aufforderung Abstand zu halten kam er nicht nach und schlug gegen die Hand eines Beamten. Da er sich weiterhin wehrte, musste er gefesselt werden. Dem alkoholisierten 20-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand eingeleitet. Seine Brüder erwartet ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

