Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Personen mit Elektroschocker und Glasflasche angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, geriet ein 20-jähriger Mann aus Kaiserslautern im Bereich des Willy-Brandt-Platzes mit einem ebenfalls 20-Jährigen in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der Kaiserslauterer auf seinen Kontrahenten mit Fäusten ein und trat ihm, als er bereits auf dem Boden lag, mehrfach gegen den Kopf. Weiterhin hielt er ihm einen Elektroschocker an den Bauch und betätigte diesen. Der Angegriffene verlor hierbei kurzzeitig das Bewusstseins, zog sich jedoch glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Eine 35-jährige Frau aus dem Kreisgebiet wollte den Schläger anschließend zur Rede stellen. Dieser ergriff daraufhin eine Glasflasche und schlug nach der Frau, die hierdurch leicht verletzt wurde. Anschließend verließ der 20-Jährige den Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnte er im Bereich der Einkaufmall von einer Polizeistreife angetroffen werden. Als er von den Beamten angesprochen wurde, flüchtete er. Am Schillerplatz konnte der Mann letztlich festgehalten werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand, sodass er gefesselt werden musste. Der 20-Jährige wurde festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Gegen ihn werden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell