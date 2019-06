Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad gestohlen - Wer kann helfen?

Kaiserslautern (ots)

Bislang unbekannte Diebe entwendeten am Donnerstagmorgen ein Fahrrad der Marke Serious. Der Besitzer hatte es in der Richard-Wagner-Straße an der Bushaltestelle (Höhe Hausnummer 71) festgemacht. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarz-rotes Cross-Rad, Größe 28 Zoll mit 21-Gang-Shimano-Schaltung. Am Lenker waren zwei Taschen sowie Halterungen für Handy und Pulsmesser angebracht. Zeugen, die Angaben zum Fahrrad machen können oder den Diebstahl beobachteten, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631/369-2250.

