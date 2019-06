Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter schießt mit Metallkugeln auf Person sowie Linienbus

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, verließ eine 44-jährige, in Mannheim wohnende Frau, eine Gaststätte in der Richard-Wagner-Straße, als sie von einem zunächst unbekannten Gegenstand im Brustbereich und am Bein getroffen wurde. Bei einer Absuche in der näheren Umgebung konnte sie daraufhin zwei Metallkugeln mit einem Durchmesser von ca. 3 Millimetern finden. Die 44-Jährige klagte kurzzeitig über Schmerzen im Brustbereich. Rund eine Stunde nach diesem Vorfall meldete der Fahrer eines Linienbusses, dass er ein Einschussloch an einer Seitenscheibe seines Fahrzeugs festgestellt habe. Nach Auskunft des Busfahrers soll sich der Einschuss ebenfalls in der Richard-Wagner-Straße ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

