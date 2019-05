Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Zu schnell unterwegs

Maikammer (ots)

Weil ein 21-jähriger Autofahrer bei regennasser Fahrbahn gestern Abend kurz vor 18 Uhr zu schnell in den Kreisel fuhr, verlor er die Kontrolle über sein Auto und rutschte in den rechten Straßengraben. Sowohl am Fahrzeug als auch an einer Straßenlaterne entstand leichter Sachschaden. Neben seinem beschädigten Pkw muss er mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



