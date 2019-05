Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/A65 - Vorderrad verloren (493004/21052019/1045)

Bild-Infos

Download

Landau/A65 (ots)

Glücklicherweise "nur" Sachschaden in Höhe von 4000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von gestern Morgen auf der A65 bei der AS Landau-Nord kurz vor 9 Uhr. Das linke Vorderrad eines in Richtung Karlsruhe fahrenden Pkw löste sich aus bislang unbekannten Gründen und sprang auf der Gegenfahrbahn gegen die Stoßstange eines entgegenkommenden LKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Pkw abgeschleppt werden musste. Wegen den Bergungsarbeiten war die rechte Fahrspur kurzzeitig gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell