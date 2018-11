FW-MH: Wohnung im Vollbrand. Menschenrettung über tragbare Leiter. Zwei Wohnungen nicht mehr bewohnbar.

1 weiterer Medieninhalt

Brandbekämpfung über eine Drehleiter Bild-Infos Download

Mülheim an der Ruhr (ots) - Heute Morgen kam es kam es um 06.38 Uhr zu einem Großeinsatz der Feuerwehr Mülheim. Aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines dreigeschossigen Wohnhauses schlugen bereits starke Flammen aus dem Fenster. Auf der Rückseite des Gebäudes stand eine männliche Person. Ihr war der Fluchtweg durch das stark verrauchte Treppenhaus abgeschnitten. Die Person wurde sofort über eine tragbare Leiter gerettet. Bei der rettungsdienstlichen Untersuchung wurde bei der Person eine Rauchgasvergiftung festgestellt. Die Person wurde durch das Rettungsdienstpersonal und dem Notarzt der Feuerwehr behandelt und zur weiteren Abklärung in ein Mülheimer Krankenhaus gebracht. Weitere acht Personen aus dem betroffenen Gebäude konnten sich selber retten. Das benachbarte Wohnhaus wurde ebenfalls geräumt. Insgesamt wurden 15 betroffene Personen in einem Bus der Ruhrbahn von den Einsatzkräften der Feuerwehr sowie Notfallseelsorgern betreut.

Das Feuer wurde über eine Drehleiter sowie durch Trupps im Innenangriff gelöscht. Teile des Daches mussten abgetragen werden um Glutnester ablöschen zu können.

Der Bewohner der Brandwohnung war gerade mit seinen zwei Hunden auf der Morgenrunde. Seine Wohnung ist nun unbewohnbar. Sein Vermieter konnte ihm eine Ersatzwohnung zur Verfügung stellen. Die Dachgeschosswohnung einer vierköpfigen Familie ist durch den Brandrauch ebenfalls nicht mehr bewohnbar. Das Sozialamt der Stadt Mülheim kümmert sich nun um eine Unterbringung der betroffenen Familie.

Zur Zeit (09.55 Uhr)ist noch eine Brandsicherheitswache mit zwei Fahrzeugen an der Einsatz-stelle.

Die Feuerwehr Mülheim war mit zwei Löschzügen, zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Unterstützt wurde der Einsatz durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr für die Vollalarm ausgelöst wurde.

Für die Zeit des Einsatzes ist die Alfredstraße voll gesperrt. Nach Abschluss der Löscharbeiten werden Brandursachenermittler der Polizei ihre Arbeit aufnehmen. (TDr)

#EinsatzfuerMuelheim #EinsatzfürMülheim #MHruhr

