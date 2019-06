Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 31-jähriger Frau unsittlich genähert und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntag, den 30.06.2019, gegen 02:00 Uhr, befand sich eine 31-jährige Frau auf dem Nachhauseweg. In der Kantstraße näherte sich plötzlich von hinten ein Mann. Dieser hielt der Frau den Mund zu und berührte sie unsittlich an der Kleidung und im Schritt. Als ein zufällig hinzukommender Passant auf den Mann zuging, lies er von der 31-Jährigen ab und flüchtete. Er wurde als ca. 20 bis 30 Jahre alter dunkelhäutiger Mann mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er trug dunkle Shorts sowie ein blaues Shirt mit weißen Sprenkeln. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern bittet Zeugen, die Hinweise zum geschilderten Sachverhalt machen können, sich unter 0631/369-2620, bzw. KDKaiserslautern.KDD@polizei.rlp.de zu melden.

