Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der Bremer Straße eine Unfallflucht, bei der ein Mofafahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Verletzten, sondern fuhr einfach weiter. Der 68-jährige Mofafahrer war an der Bremer Straße auf dem Radfahrstreifen stadtauswärts unterwegs. Ein unbekannter Autofahrer touchierte ihn an der linken Seite, so dass der Rollerfahrer auf die rechte Seite stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 72. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Unfall und dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Osnabrücker Polizei (0541 327 2315) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell