Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Flucht

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 20.07.2019, gegen 11:20 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Kaiserslautern die Kanalstraße, Kaiserslautern in Richtung Krimstraße. An der Kreuzung Kanal-/Albrechtstraße streift ein dunkler PKW, welcher die Albrechtstraße aus Richtung Mannheimer Straße befuhr, den PKW des 63-jährigen Mannes. Hiernach entfernte sich der Fahrer des dunklen PKW unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-0 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell