Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 19.07.2019, um 18:15 Uhr wurde eine 63-jähriger Mann aus Kaiserslautern in der Merkurstraße, Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter alkoholischer Beeinflussung steht, was ein Schnelltest bestätigte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Auf ihn kommt eine nicht unerhebliche Geldbuße, sowie ein Fahrverbot.

