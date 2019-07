Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Wangerland - Motorradfahrer leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

wangerland. Am Donnerstagmorgen, 11.07.2019, fuhr der Fahrer eines Kleintransporters gegen 09:50 Uhr aus Richtung der Umgehung Hooksiel kommend in den Verkehrskreisel ein (OT Hooksiel, L 810/Pakenser Altendeich) und missachtete die Vorfahrt des sich bereits im Kreisel befindlichen Motorradfahrers, der noch zu reagieren versuchte und das Gleichgewicht verlor, aber auch noch am Kennzeichen leicht touchiert wurde und stürzte. Der ansprechbare Motorradfahrer wurde vorsorglich in ein Krankhaus verbracht, jedoch am selben Tag entlassen, er wurde leichtverletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es für ca. 60 Minuten zu Verkehrsbehinderungen in alle Richtungen.

