Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung an PKW

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 19.07.2019, gegen 06:33 Uhr ereignete sich in der Glockenstraße, Kaiserslautern eine Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW. Ein bisher unbekannter Mann trat beim Vorbeilaufen den rechten Außenspiegel des PKW ab und entfernte sich hiernach. Der Mann konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-0 oder per E-Mail pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.

