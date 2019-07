Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täterermittlung nach Sachbeschädigung an PKW

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 19.07.2019, gegen 23:20 Uhr ereignete sich in der Pirmasenser Straße, Kaiserslautern mehrere Sachbeschädigungen. Zwei Männer wurden von einem Zeugen beobachtet, wie diese Schaufensterscheiben und Außenspiegel von PKW beschädigen würden. Die beiden Männer im Alter von 20 und 27 Jahre konnten durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Der 20-jährige Mann versuchte vor der Kontrolle zu fliehen, stürzte aber bei diesem Fluchtversuch und konnte festgehalten wer-den. In der Folge konnte durch Zeugenaussagen dem 20-jährigen Mann die Sachbeschädigung an einer Schaufensterscheibe von einer Bäckerei und ein abgerissener Außenspiegel an einem PKW nachgewiesen werden. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde ihnen ein Platzverweis erteilt, welchem sie nachkamen.

