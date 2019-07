Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ruhiger Auftakt in Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Das Spiel zwischen dem 1.FC Kaiserslautern und der SpVgg Unterhaching endete 1:1 unentschieden. Ca. 20.000 Fußballanhänger kamen am heutigen Nachmittag ins Fritz-Walter-Stadion, um das erste Heimspiel der "Roten Teufel" in der Saison 2019/2020 zu verfolgen. Aus Unterhaching folgten ca. 80 Fans ihrer Mannschaft in die Pfalz. Aus polizeilicher Sicht verlief das Spiel ruhig. Das Polizeipräsidium Westpfalz wünscht allen Fans eine gute Heimreise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell